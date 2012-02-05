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Судьи
Главный судья:
Андреа Де Марко (Кьявари)

Рома - Интер

05.02.2012, Воскресенье, 18:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Спорт" 17:55 (прямая) Италия. Серия А, 22 тур Рома - Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
3 тур
17 сентября, суббота 22:45 Интер 0:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
6 февраля, воскресенье 22:45 Интер 5:3 Рома
5 тур
25 сентября, суббота 22:45 Рома 1:0 Интер
Суперкубок Италии 2010
Финал
21 августа, суббота 22:45 Интер 3:1 Рома
Италия. Кубок (2009/2010)
Финал
5 мая, среда 22:45 Интер 1:0 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
27 марта, суббота 20:00 Рома 2:1 Интер
12 тур
8 ноября, воскресенье 22:45 Интер 1:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 22:30 Интер 3:3 Рома
7 тур
19 октября, воскресенье 22:30 Рома 0:4 Интер
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 22:45 Интер 2:1 Рома
Суперкубок Италии 2008
Финал
24 августа, воскресенье 22:45 Интер 2:2
(6:5)п		 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
27 февраля, среда 22:30 Интер 1:1 Рома
6 тур
29 сентября, суббота 20:00 Рома 1:4 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 23 15 0 68:20 +48 84
2. Милан 38 24 8 6 74:33 +41 80
3. Удинезе 38 18 10 10 52:35 +17 64
4. Лацио 38 18 8 12 56:47 +9 62
5. Наполи 38 16 13 9 66:46 +20 61
6. Интер 38 17 7 14 58:55 +3 58
7. Рома 38 16 8 14 60:54 +6 56
8. Парма 38 15 11 12 54:53 +1 56
9. Болонья 38 13 12 13 41:43 -2 51
10. Кьево 38 12 13 13 35:45 -10 49
11. Катания 38 11 15 12 47:52 -5 48
12. Аталанта * 38 13 13 12 41:43 -2 46
13. Фиорентина 38 11 13 14 37:43 -6 46
14. Сиена 38 11 11 16 45:45 0 44
15. Кальяри 38 10 13 15 37:46 -9 43
16. Палермо 38 11 10 17 52:62 -10 43
17. Дженоа 38 11 9 18 50:69 -19 42
18. Лечче 38 8 12 18 40:56 -16 36
19. Новара 38 7 11 20 35:65 -30 32
20. Чезена 38 4 10 24 24:60 -36 22
* - Аталанта: снято 6
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