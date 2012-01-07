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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Парма
Интер - Парма: обзор матча 07 января 2012
Интер
07.01.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 17 тур
5 : 0
Завершен
Парма
14'
Д. Милито
18'
Т. Мотта
42'
Д. Милито
57'
Д. Паццини
80'
Д. Фараони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Парма
ГОЛ! 5:0!
Д. Фараони
Замена
Д. Фараони
️️️️
Д. Милито
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Р. Альварес
Замена
Д. Мусаччи
️️️️
М. Гобби
Замена
Д. Перейра
️️️️
С. Морроне
Замена
А. Поли
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
Г. Пелле
️️️️
Ф. Модесто
ГОЛ! 4:0!
Д. Паццини
Пас отдал
Д. Милито
ГОЛ! 3:0!
Д. Милито
Пас отдал
Майкон
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Желтая карточка
В. Самуэль
ГОЛ! 2:0!
Т. Мотта
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Милито
Пас отдал
Р. Альварес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Рикардо Альварес
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
32
Франческо Модесто
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
18
Массимо Гобби
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-4-2
20
Сезар
5
Нагатомо
2
Лусио
6
Самуэль
13
Майкон
11
Альварес
8
Мотта
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
22
Милито
11
Паццини
4-4-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
28
Брандау
29
Палетта
32
Модесто
18
Гобби
14
Галлоппа
4
Морроне
14
Биабиани
10
Флоккари
21
Джовинко
11
Альварес
11
Коутиньо
11
Коутиньо
11
Альварес
22
Милито
19
Фараони
19
Фараони
22
Милито
91
Камбьяссо
15
Поли
15
Поли
91
Камбьяссо
4
Морроне
2
Перейра
2
Перейра
4
Морроне
18
Гобби
22
Мусаччи
22
Мусаччи
18
Гобби
32
Модесто
9
Пелле
9
Пелле
32
Модесто
Остались в запасе
Интер
Парма
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
80
Франческо Валиани
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
80
Франческо Валиани
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Интер - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС", "HD Спорт" 23:40 (прямая)
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