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Судьи
Главный судья:
Лоренцо Маньянелли (Италия)

Удинезе - Рома

25.11.2011, Пятница, 23:45 мск Удине, стадион Фриули Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая) Италия. Серия А, 13 тур Удинезе - Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
9 апреля, суббота 22:45 Удинезе 1:2 Рома
13 тур
20 ноября, суббота 20:00 Рома 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 22:45 Рома 4:2 Удинезе
10 тур
28 октября, среда 22:45 Удинезе 2:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 18:00 Рома 1:1 Удинезе
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:3 Рома
14 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 23 15 0 68:20 +48 84
2. Милан 38 24 8 6 74:33 +41 80
3. Удинезе 38 18 10 10 52:35 +17 64
4. Лацио 38 18 8 12 56:47 +9 62
5. Наполи 38 16 13 9 66:46 +20 61
6. Интер 38 17 7 14 58:55 +3 58
7. Рома 38 16 8 14 60:54 +6 56
8. Парма 38 15 11 12 54:53 +1 56
9. Болонья 38 13 12 13 41:43 -2 51
10. Кьево 38 12 13 13 35:45 -10 49
11. Катания 38 11 15 12 47:52 -5 48
12. Аталанта * 38 13 13 12 41:43 -2 46
13. Фиорентина 38 11 13 14 37:43 -6 46
14. Сиена 38 11 11 16 45:45 0 44
15. Кальяри 38 10 13 15 37:46 -9 43
16. Палермо 38 11 10 17 52:62 -10 43
17. Дженоа 38 11 9 18 50:69 -19 42
18. Лечче 38 8 12 18 40:56 -16 36
19. Новара 38 7 11 20 35:65 -30 32
20. Чезена 38 4 10 24 24:60 -36 22
* - Аталанта: снято 6
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