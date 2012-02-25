Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 25 февраля 2012
Лион
25.02.2012, суббота, 23:59
Франция. Лига 1, 25 тур
4 : 4
Завершен
ПСЖ
35'
Б. Гомис
36'
Лисандро
41'
М. Бастос
57'
Д. Бриан
20'
Г. Оаро
45'
Нене (П)
73'
Сеара
90+4'
Г. Оаро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ПСЖ
+4
ГОЛ! 4:4!
Г. Оаро
Пас отдал
М. Бодмер
Желтая карточка
А. Сиссоко
Замена
Г. Фофана
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
М. Бастос
Замена
Эдерсон
️️️️
Д. Бриан
ГОЛ! 4:3!
Сеара
Пас отдал
Г. Оаро
Замена
Сеара
️️️️
К. Жалле
Замена
М. Бодмер
️️️️
Ж. Менез
Травма
Лисандро
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Пасторе
ГОЛ! 4:2!
Д. Бриан
Пас отдал
М. Гоналон
Травма
Т. Мотта
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Нене
ГОЛ! 3:1!
М. Бастос
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
Т. Мотта
ГОЛ! 2:1!
Лисандро
Пас отдал
М. Бастос
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
К. Чельстрем
Желтая карточка
Б. Коне
Травма
М. Гоналон
Желтая карточка
Г. Оаро
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Оаро
Пас отдал
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
26
Бакари Коне
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
7
Мишел Бастос
ПП
7
Джимми Бриан
ЛФ
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Кристоф Жалле
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Максвелл
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
12
Нене
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
6
Геида Фофана
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
26
Сиссоко
15
Ревейер
3
Крис
26
Коне
25
Гоналон
4
Чельстрем
7
Бастос
7
Бриан
18
Гомис
9
Лисандро
4-3-1-2
46
Сиригу
12
Сахо
17
Максвелл
33
Алекс
13
Жалле
12
Нене
8
Мотта
22
Сиссоко
15
Пасторе
99
Оаро
7
Менез
7
Бриан
10
Эдерсон
10
Эдерсон
7
Бриан
18
Гомис
6
Фофана
6
Фофана
18
Гомис
7
Менез
24
Бодмер
24
Бодмер
7
Менез
13
Жалле
2
Сеара
2
Сеара
13
Жалле
15
Пасторе
9
Гамейро
9
Гамейро
15
Пасторе
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
1
Николя Дюшез
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лион - ПСЖ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Лион
ПСЖ
Сафонов оценил камбэк сборной России с Узбекистаном
Вчера, 21:12
2
Хвича раскритиковал российского бойца Нурмагомедова: «Мужчины так не поступают»
Вчера, 15:30
18
Батраков поставил экс-игрока РПЛ выше Кейна и Мбаппе
Вчера, 14:22
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
1
Стало известно, кто сыграет в воротах сборной России против Узбекистана
11 ноября
2
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Сафонов оценил камбэк сборной России с Узбекистаном
Вчера, 21:12
2
Хвича раскритиковал российского бойца Нурмагомедова: «Мужчины так не поступают»
Вчера, 15:30
18
Батраков поставил экс-игрока РПЛ выше Кейна и Мбаппе
Вчера, 14:22
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
1
Стало известно, кто сыграет в воротах сборной России против Узбекистана
11 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+