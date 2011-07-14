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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Домжале - Сплит
Домжале - Сплит: обзор матча 14 июля 2011
Домжале
14.07.2011, четверг, 22:45
Лига Европы
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Сплит
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Матчи команд
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Сплит
Товарищеские матчи
Ахмат
4 : 0
26.01.2015
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Торино
1 : 0
28.08.2014
Сплит
Лига Европы, 4 раунд
Сплит
0 : 0
21.08.2014
Торино
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Черноморец
0 : 0
07.08.2014
Сплит
Лига Европы, 3 раунд
Сплит
2 : 0
31.07.2014
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2024.06.18 09:30
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
2021.12.25 16:55
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