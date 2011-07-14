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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тирана - Спартак Тр
Тирана - Спартак Тр: обзор матча 14 июля 2011
Тирана
14.07.2011, четверг, 22:00
Лига Европы
0 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Спартак Тр
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Статистика матча Тирана - Спартак Тр
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0
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0
0
Матчи команд
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Тирана
0 : 1
18.07.2024
Торпедо
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
1 : 1
11.07.2024
Тирана
Лига конференций, 2 раунд
Тирана
0 : 2
03.08.2023
Бешикташ
Лига конференций, 2 раунд
Бешикташ
3 : 1
27.07.2023
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Бт
1 : 2
20.07.2023
Тирана
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
- : -
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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Тирана
Спартак Тр
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
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2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
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2020.09.21 17:15
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18-летний нападающий сборной Конго может стать игроком «Спартака»
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«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
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Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
2018.12.14 01:18
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