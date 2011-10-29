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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Витязь - Авангард
Витязь - Авангард: обзор матча 29 октября 2011
Витязь
29.10.2011, суббота, 14:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 30 тур
2 : 1
Завершен
Авангард
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Витязь - Авангард
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0
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0
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
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