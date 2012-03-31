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Бундеслига 2026/2027
Герта - Вольфсбург
Герта - Вольфсбург: обзор матча 31 марта 2012
Герта
31.03.2012, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Вольфсбург
13'
Л. Кобиашвили
29'
К. Янкер (АГ)
34'
П. Хельмес
77'
М. Манджукич
81'
П. Хельмес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вольфсбург
ГОЛ! 1:4!
П. Хельмес
Пас отдал
М. Манджукич
Желтая карточка
К. Лелль
ГОЛ! 1:3!
М. Манджукич
Пас отдал
К. Треш
Замена
Виейринья
️️️️
А. Дежага
Замена
А. Мадлунг
️️️️
М. Шефер
Замена
С. Нойманн
️️️️
Р. Хубник
Замена
П. Ирачек
️️️️
Жозуэ
Замена
П. Ласогга
️️️️
Ф. Баcтианс
ГОЛ! 1:2!
П. Хельмес
Пас отдал
А. Дежага
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Янкер
ГОЛ! 1:0!
Л. Кобиашвили
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
4
Марсель Шефер
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
7
Жозуэ
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Фанол Пердедай
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-2-3-2
1
Крафт
3
Кобиашвили
4
Хубник
16
Янкер
11
Баcтианс
22
Лелль
13
Рукавица
18
Нимайер
28
Бен-Хатира
20
Рамос
11
Раффаэл
4-4-2
16
Бенальо
4
Шефер
33
Лопес
23
Русс
13
Родригес
7
Жозуэ
28
Треш
8
Полак
21
Дежага
9
Манджукич
10
Хельмес
4
Хубник
29
Нойманн
29
Нойманн
4
Хубник
11
Баcтианс
10
Ласогга
10
Ласогга
11
Баcтианс
21
Дежага
20
Виейринья
20
Виейринья
21
Дежага
4
Шефер
39
Мадлунг
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
8
Ирачек
8
Ирачек
7
Жозуэ
Остались в запасе
Герта
Вольфсбург
8
Фанол Пердедай
ЦП
1
Майкел Аэртс
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
13
Джованни Сио
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
8
Фанол Пердедай
ЦП
1
Майкел Аэртс
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
13
Джованни Сио
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Герта - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
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