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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Аяччо
Лион - Аяччо: обзор матча 13 августа 2011
Лион
13.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аяччо
83'
Лисандро
59'
Ф. Саммаритано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Аяччо
Желтая карточка
Г. Очоа
Замена
А. Новийо
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 1:1!
Лисандро
Пас отдал
М. Пьянич
Замена
К. Меджани
️️️️
Й. Кавалли
Замена
М. Мостефа-Сбаа
️️️️
Ф. Бегеоржи
Замена
М. Пьянич
️️️️
К. Чельстрем
Замена
Ж. Пье
️️️️
Д. Бриан
Замена
Б. Андре
️️️️
П. Ласн
ГОЛ! 0:1!
Ф. Саммаритано
Пас отдал
К. Кинкела
Желтая карточка
К. Чельстрем
13'
Желтая карточка
Ж. Пьерацци
Желтая карточка
А. Липпини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Аяччо
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Антони Липпини
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
13
Фабрис Бегеоржи
ЦП
18
Йоанн Кавалли
ЦП
10
Кристиан Кинкела
ЦП
8
Жан-Баптист Пьерацци
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
25
Илан
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
36
Арри Новийо
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Аяччо
16
Тьерри Дебе
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
24
Дамьен Тибери
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
21
Ришар Сокрье
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
26
Сиссоко
6
Ловрен
26
Коне
15
Ревейер
25
Гоналон
7
Бастос
4
Чельстрем
7
Бриан
9
Лисандро
18
Гомис
2-1-5-1-1
13
Очоа
20
Липпини
17
Пулар
6
Ласн
13
Бегеоржи
10
Кинкела
8
Пьерацци
5
Н'Диайе
18
Кавалли
7
Саммаритано
25
Илан
7
Бриан
26
Пье
26
Пье
7
Бриан
18
Гомис
36
Новийо
36
Новийо
18
Гомис
4
Чельстрем
15
Пьянич
15
Пьянич
4
Чельстрем
13
Бегеоржи
14
Мостефа-Сбаа
14
Мостефа-Сбаа
13
Бегеоржи
18
Кавалли
12
Меджани
12
Меджани
18
Кавалли
6
Ласн
21
Андре
21
Андре
6
Ласн
Остались в запасе
Лион
Аяччо
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
16
Тьерри Дебе
ВР
24
Дамьен Тибери
ЦП
21
Ришар Сокрье
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
16
Тьерри Дебе
ВР
24
Дамьен Тибери
ЦП
21
Ришар Сокрье
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Лион - Аяччо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Жерлан
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