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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Лилль
Нанси - Лилль: обзор матча 06 августа 2011
Нанси
06.08.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
61'
Ф. Берья (АГ)
48'
М. Дебюши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Лилль
Замена
Р. Роделен
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
С. Сане
️️️️
Р. Леметр
Красная карточка
П. Беренге
Желтая карточка
М. Баша
Замена
И. Гуйе
️️️️
Б. Педретти
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Д. Пайет
Замена
Б. Жанно
️️️️
С. Диаките
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Берья
Желтая карточка
П. Суаре
ГОЛ! 0:1!
М. Дебюши
Желтая карточка
С. Диаките
Желтая карточка
Б. Педретти
Желтая карточка
Л. Карабуе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
32
Самба Диаките
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
21
Джамель Бакар
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
12
Омар Ваде
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-5-1
16
Грегорини
25
Леметр
4
Лотье
17
Луис
20
Кретьен Бассер
24
Карабуе
6
Беренге
8
Траоре
27
Бризон
32
Диаките
15
Хаджи
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Суаре
25
Баша
18
Берья
15
Бальмон
24
Мавуба
25
Педретти
10
Пайет
10
Азар
17
Сов
25
Леметр
26
Сане
26
Сане
25
Леметр
32
Диаките
9
Жанно
9
Жанно
32
Диаките
25
Педретти
5
Гуйе
5
Гуйе
25
Педретти
10
Пайет
7
Обраньяк
7
Обраньяк
10
Пайет
15
Бальмон
23
Роделен
23
Роделен
15
Бальмон
Остались в запасе
Нанси
Лилль
21
Джамель Бакар
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
12
Омар Ваде
ЦФ
1
Винсент Эньяма
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Остались в запасе
12
Омар Ваде
ЦФ
1
Винсент Эньяма
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Нанси - Лилль
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Марсель Пико
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