Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 04 февраля 2012
Шальке-04
04.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
59'
Ч. Обаси Огбуке
15'
М. Зидан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
Желтая карточка
К. Фукс
+1
Замена
Ю. Малли
️️️️
Э. Сото
Замена
Н. Мюллер
️️️️
М. Калиджиури
Желтая карточка
З. Поспех
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ю. Полански
Замена
Т. Пукки
️️️️
Рауль
ГОЛ! 1:1!
Ч. Обаси Огбуке
Пас отдал
Б. Хеведес
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Зидан
Пас отдал
Р. Забавник
Желтая карточка
Ч. Обаси Огбуке
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
19
Чиприан Марика
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
88
Дениз Йилмаз
ЦФ
4-1-1-4
1
Уннершталь
28
Фукс
14
Пападопулос
32
Матип
5
Хеведес
6
Хегер
7
Дракслер
19
Марика
7
Рауль
21
Хунтелаар
7
Обаси Огбуке
3-2-3-2
28
Веткло
27
Кирхгофф
26
Бунгерт
4
Новески
3
Поспех
8
Забавник
33
Калиджиури
19
Сото
8
Полански
13
Чупо-Мотинг
10
Зидан
7
Дракслер
14
Хурадо
14
Хурадо
7
Дракслер
19
Марика
8
Фарфан
8
Фарфан
19
Марика
7
Рауль
20
Пукки
20
Пукки
7
Рауль
8
Полански
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
8
Полански
33
Калиджиури
9
Мюллер
9
Мюллер
33
Калиджиури
19
Сото
10
Малли
10
Малли
19
Сото
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
88
Дениз Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
88
Дениз Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Майнц
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+