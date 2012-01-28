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Кельн - Шальке-04

28.01.2012, Суббота, 21:30 мск Кельн, стадион Рейн Энерги Германия. Бундеслига, 19 тур Кельн - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Шальке-04 5:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 17:30 Кельн 2:1 Шальке-04
17 тур
18 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 17:30 Шальке-04 2:0 Кельн
5 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Кельн 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
23 тур
6 марта, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Кельн
6 тур
26 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:0 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Боруссия Д 34 25 6 3 80:25 +55 81
2. Бавария 34 23 4 7 77:22 +55 73
3. Шальке-04 34 20 4 10 74:44 +30 64
4. Боруссия М 34 17 9 8 49:24 +25 60
5. Байер 34 15 9 10 52:44 +8 54
6. Штутгарт 34 15 8 11 63:46 +17 53
7. Ганновер-96 34 12 12 10 41:45 -4 48
8. Вольфсбург 34 13 5 16 47:60 -13 44
9. Вердер 34 11 9 14 49:58 -9 42
10. Нюрнберг 34 12 6 16 38:49 -11 42
11. Хоффенхайм 34 10 11 13 41:47 -6 41
12. Фрайбург 34 10 10 14 45:61 -16 40
13. Майнц 34 9 12 13 47:51 -4 39
14. Аугсбург 34 8 14 12 36:49 -13 38
15. Гамбург 34 8 12 14 35:57 -22 36
16. Кельн 34 8 7 19 40:73 -33 31
17. Герта 34 6 11 17 36:65 -29 29
18. Кайзерслаутерн 34 4 11 19 24:54 -30 23
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