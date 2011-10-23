Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 23 октября 2011
Байер
23.10.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
82'
Д. Фарфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
Замена
Я. Моравек
️️️️
Д. Фарфан
Замена
К. Метцельдер
️️️️
Л. Холтби
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Желтая карточка
М. Баллак
ГОЛ! 0:1!
Д. Фарфан
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
3-2-4-1
1
Лено
21
Топрак
2
Фридрих
5
Швааб
3
Кадлец
8
Бендер
6
Рольфес
20
Шюррле
13
Баллак
33
Сэм
11
Кисслинг
4-2-1-3
1
Уннершталь
5
Хеведес
14
Пападопулос
32
Матип
28
Фукс
13
Джонс
90
Холтби
7
Дракслер
8
Фарфан
7
Рауль
21
Хунтелаар
90
Холтби
21
Метцельдер
21
Метцельдер
90
Холтби
7
Дракслер
14
Хурадо
14
Хурадо
7
Дракслер
8
Фарфан
30
Моравек
30
Моравек
8
Фарфан
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Марко Хегер
ОП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Марко Хегер
ОП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Байер - Шальке-04
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+