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Судьи
Главный судья:
Кнут Кирхер (Роттенбург)

Гамбург - Шальке-04

02.10.2011, Воскресенье, 19:30 мск Гамбург, стадион Имтех Арена Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая) 14:15 (понедельник, 3 октября) Германия. Бундеслига, 8 тур Гамбург - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
18 тур
15 января, суббота 20:30 Шальке-04 0:1 Гамбург
1 тур
21 августа, суббота 20:30 Гамбург 2:1 Шальке-04
Товарищеские матчи 2010

31 июля, суббота 18:45 Шальке-04 2:1 Гамбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
27 тур
21 марта, воскресенье 17:30 Гамбург 2:2 Шальке-04
10 тур
25 октября, воскресенье 19:30 Шальке-04 3:3 Гамбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
25 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Шальке-04 1:2 Гамбург
8 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Гамбург 1:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
30 тур
26 апреля, суббота 17:30 Гамбург 0:1 Шальке-04
13 тур
10 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 1:1 Гамбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Боруссия Д 34 25 6 3 80:25 +55 81
2. Бавария 34 23 4 7 77:22 +55 73
3. Шальке-04 34 20 4 10 74:44 +30 64
4. Боруссия М 34 17 9 8 49:24 +25 60
5. Байер 34 15 9 10 52:44 +8 54
6. Штутгарт 34 15 8 11 63:46 +17 53
7. Ганновер-96 34 12 12 10 41:45 -4 48
8. Вольфсбург 34 13 5 16 47:60 -13 44
9. Вердер 34 11 9 14 49:58 -9 42
10. Нюрнберг 34 12 6 16 38:49 -11 42
11. Хоффенхайм 34 10 11 13 41:47 -6 41
12. Фрайбург 34 10 10 14 45:61 -16 40
13. Майнц 34 9 12 13 47:51 -4 39
14. Аугсбург 34 8 14 12 36:49 -13 38
15. Гамбург 34 8 12 14 35:57 -22 36
16. Кельн 34 8 7 19 40:73 -33 31
17. Герта 34 6 11 17 36:65 -29 29
18. Кайзерслаутерн 34 4 11 19 24:54 -30 23
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