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Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Герта
Ганновер-96 - Герта: обзор матча 21 августа 2011
Ганновер-96
21.08.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Герта
33'
С. Пинту
83'
П. Ласогга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Герта
Желтая карточка
М. Франц
Желтая карточка
К. Лелль
Желтая карточка
П. Ласогга
ГОЛ! 1:1!
П. Ласогга
Пас отдал
К. Лелль
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
Н. Рукавица
️️️️
П. Нимайер
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
К. Пандер
️️️️
К. Рауш
Замена
П. Ласогга
️️️️
Т. Торун
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Абделлауе
Желтая карточка
Т. Торун
Желтая карточка
П. Эберт
Желтая карточка
А. Миятович
ГОЛ! 1:0!
С. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
5
Хагги
2
Погатец
19
Шульц
6
Черундоло
34
Рауш
18
Пинту
24
Шмидебах
13
Штиндль
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
4-3-1-2
1
Крафт
22
Лелль
4
Миятович
5
Франц
3
Кобиашвили
18
Нимайер
16
Оттль
20
Эберт
8
Торун
11
Раффаэл
20
Рамос
34
Рауш
24
Пандер
24
Пандер
34
Рауш
13
Шлаудрафф
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
11
Конан
11
Конан
25
Абделлауе
18
Нимайер
13
Рукавица
13
Рукавица
18
Нимайер
8
Торун
10
Ласогга
10
Ласогга
8
Торун
Остались в запасе
Ганновер-96
Герта
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Ганновер-96 - Герта
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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