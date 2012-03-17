Шахтер - Черноморец

|8 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Черноморец
|2:2
|Шахтер
|8 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Черноморец
|2:2
|Шахтер
|27 тур
|25 апреля, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Черноморец
|12 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:00
|Черноморец
|0:1
|Шахтер
|25 тур
|25 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Черноморец
|10 тур
|5 октября, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|0:3
|Шахтер
|24 тур
|6 апреля, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|0:1
|Черноморец
|9 тур
|15 сентября, суббота
|20:00
|Черноморец
|1:2
|Шахтер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|30
|25
|4
|1
|80:18
|+62
|79
|2.
|Динамо К
|30
|23
|6
|1
|56:12
|+44
|75
|3.
|Металлист
|30
|16
|11
|3
|54:32
|+22
|59
|4.
|Днепр Дп
|30
|15
|7
|8
|52:35
|+17
|52
|5.
|Арсенал К
|30
|14
|9
|7
|44:27
|+17
|51
|6.
|Таврия
|30
|12
|9
|9
|43:36
|+7
|45
|7.
|Металлург Д
|30
|12
|6
|12
|35:34
|+1
|42
|8.
|Ворскла
|30
|9
|10
|11
|38:43
|-5
|37
|9.
|Черноморец Од
|30
|10
|7
|13
|32:42
|-10
|37
|10.
|Кривбасс
|30
|9
|6
|15
|22:38
|-16
|33
|11.
|Мариуполь
|30
|8
|8
|14
|28:42
|-14
|32
|12.
|Волынь
|30
|7
|6
|17
|25:43
|-18
|27
|13.
|Заря
|30
|6
|8
|16
|34:58
|-24
|26
|14.
|Карпаты
|30
|5
|8
|17
|27:51
|-24
|23
|15.
|30
|4
|9
|17
|17:42
|-25
|21
|16.
|Александрия
|30
|4
|8
|18
|24:58
|-34
|20