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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Арсенал
Шахтер - Арсенал: обзор матча 02 декабря 2011
Шахтер
02.12.2011, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
5 : 0
Завершен
Арсенал
13'
Д. Срна
27'
Д. Коста
54'
Г. Мхитарян
66'
А. Богданов (АГ)
72'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Арсенал
Желтая карточка
В. Полевой
ГОЛ! 5:0!
Эдуардо
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
В. Шевчук
Замена
В. Аржанов
️️️️
М. Шацких
Замена
Жадсон
️️️️
Д. Коста
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
А. Богданов
Желтая карточка
Г. Флореску
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
Замена
В. Гоменюк
️️️️
А. Ковпак
ГОЛ! 3:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Виллиан
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Т. Степаненко
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Желтая карточка
М. Шацких
Желтая карточка
А. Грицай
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Кобахидзе
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Красная карточка
Б. Шершун
ГОЛ! 1:0!
Д. Срна
Пас отдал
Виллиан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
14
Владимир Полевой
ЛЗ
44
Сергей Симоненко
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
11
Вели Лампи
ПЗ
16
Максим Шацких
(К)
ЛП
90
Андрей Богданов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
9
Эдуардо
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Рыбка
13
Шевчук
44
Ракицкий
50
Кучер
33
Срна
5
Фернандиньо
27
Степаненко
22
Мхитарян
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
4-5-1
23
Погорелый
11
Лампи
44
Симоненко
23
Шершун
14
Полевой
30
Кобахидзе
90
Богданов
5
Флореску
35
Грицай
16
Шацких
39
Ковпак
27
Степаненко
3
Хюбшман
3
Хюбшман
27
Степаненко
11
Коста
10
Жадсон
10
Жадсон
11
Коста
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
30
Кобахидзе
13
Миколюнас
13
Миколюнас
30
Кобахидзе
16
Шацких
17
Аржанов
17
Аржанов
16
Шацких
39
Ковпак
8
Гоменюк
8
Гоменюк
39
Ковпак
Остались в запасе
Шахтер
Арсенал
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
12
Евгений Боровик
ВР
4
Андрей Хомин
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
4
Андрей Хомин
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Арсенал
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Донбасс-Арена
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