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Ньюкасл - Блэкберн
Ньюкасл - Блэкберн: обзор матча 24 сентября 2011
Ньюкасл
24.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Блэкберн
26'
Д. Ба
30'
Д. Ба
54'
Д. Ба
37'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Блэкберн
+3
Желтая карточка
М. Сальгадо
Замена
С. Марво
️️️️
Х. Гутьеррес
Замена
В. Грелла
️️️️
Я. Айегбени
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Д. Ба
Вторая желтая
М. Ольссон
Замена
Р. Рочина
️️️️
М. Формика
Замена
Д. Робертс
️️️️
С. Данн
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
Д. Лоу
Желтая карточка
М. Ольссон
ГОЛ! 3:1!
Д. Ба
Пас отдал
Ш. Тиоте
ГОЛ! 2:1!
Д. Хойлетт
Пас отдал
М. Ольссон
ГОЛ! 2:0!
Д. Ба
ГОЛ! 1:0!
Д. Ба
Пас отдал
Л. Бест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
33
Мауро Формика
АП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
4-4-2
23
Крул
5
Тэйлор
27
Тэйлор
2
Колоччини
2
Симпсон
18
Гутьеррес
29
Кабай
24
Тиоте
32
Обертан
19
Ба
9
Бест
3-3-2-1-1
17
Робинсон
4
Самба
24
Данн
13
Ольссон
2
Сальгадо
16
Лоу
28
Живе
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
33
Формика
24
Айегбени
18
Гутьеррес
12
Марво
12
Марво
18
Гутьеррес
19
Ба
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
19
Ба
24
Айегбени
11
Грелла
11
Грелла
24
Айегбени
33
Формика
16
Рочина
16
Рочина
33
Формика
24
Данн
33
Робертс
33
Робертс
24
Данн
Остались в запасе
Ньюкасл
Блэкберн
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Ньюкасл - Блэкберн
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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