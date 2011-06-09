Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша - Франция
Польша - Франция: обзор матча 09 июня 2011
Польша
09.06.2011, четверг, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Франция
12'
Т. Йодловиц (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Польша - Франция
Замена
Ш. Павловски
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
П. Брожек
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
А. Матушик
️️️️
А. Миржеевски
Замена
К. Гамейро
️️️️
Г. Оаро
Замена
Л. Реми
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Ф. Малуда
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Э. Абидаль
Замена
А. Диаби
️️️️
А. Диарра
Замена
Я. М'Вила
️️️️
Й. Кабай
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
Л. Обраньяк
Замена
️️️️
Ю. Кабуль
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Йодловиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
6
Гжегож Войтковяк
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Адриан Миржеевски
ЛВ
11
Рафал Муравски
ЦП
5
Дариуш Дудка
ЦП
10
Людовик Обраньяк
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
Франция
23
Седрик Каррассо
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Юнес Кабуль
ЦЗ
3
Эрик Абидаль
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
0
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Марвин Мартен
АП
6
Йоан Кабай
ПВ
0
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Польша
4
Мариуш Павелек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
0
Якуб Вильк
ЛП
23
Павел Брожек
ЦП
6
Адам Матушик
ЦП
15
Шимон Павловски
ЦФ
Франция
1
Уго Льорис
ВР
13
Антони Ревейер
ПЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
19
Абу Диаби
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
1
Щесны
14
Вавржиняк
6
Войтковяк
6
Йодловиц
20
Пищек
11
Муравски
5
Дудка
18
Миржеевски
10
Обраньяк
16
Блащиковски
9
Левандовски
4-2-3-1
23
Каррассо
19
Санья
0
Кабуль
3
Абидаль
3
Эвра
0
Н'Зогбиа
18
Диарра
6
Кабай
19
Мартен
8
Вальбуэна
0
Оаро
10
Обраньяк
15
Павловски
15
Павловски
10
Обраньяк
16
Блащиковски
23
Брожек
23
Брожек
16
Блащиковски
18
Миржеевски
6
Матушик
6
Матушик
18
Миржеевски
6
Кабай
17
М'Вила
17
М'Вила
6
Кабай
18
Диарра
19
Диаби
19
Диаби
18
Диарра
8
Вальбуэна
15
Малуда
15
Малуда
8
Вальбуэна
0
Н'Зогбиа
20
Реми
20
Реми
0
Н'Зогбиа
0
Оаро
0
Гамейро
0
Гамейро
0
Оаро
Остались в запасе
Польша
Франция
4
Мариуш Павелек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
0
Якуб Вильк
ЛП
Главный тренер
Францишек Смуда
1
Уго Льорис
ВР
13
Антони Ревейер
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
4
Мариуш Павелек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
0
Якуб Вильк
ЛП
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
13
Антони Ревейер
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Польша - Франция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
Все
Польша
Франция
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Босния и Герцеговина – Польша: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+