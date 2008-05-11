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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Торино
Ливорно - Торино: обзор матча 11 мая 2008
Ливорно
11.05.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ливорно - Торино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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Торино
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
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6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
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1
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
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Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
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31 октября
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