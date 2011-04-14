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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Бенфика
ПСВ - Бенфика: обзор матча 14 апреля 2011
ПСВ
14.04.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 2
Завершен
Бенфика
18'
Б. Джуджак
26'
Д. Ленс
45+2'
Луизао
63'
О. Кардосо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Бенфика
Замена
С. Нейланд
️️️️
С. Манолев
Замена
Аиртон
️️️️
Н. Гайтан
Замена
Я. Вукович
️️️️
Марсело
Замена
М. Берг
️️️️
А. Тамата
Замена
П. Аймар
️️️️
Х. Савиола
ГОЛ с пенальти! 2:2!
О. Кардосо
+2
ГОЛ! 2:1!
Луизао
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Б. Джуджак
ГОЛ! 2:0!
Д. Ленс
Пас отдал
О. Баккал
19'
Замена
К. Мартинш
️️️️
Э. Сальвио
ГОЛ! 1:0!
Б. Джуджак
Пас отдал
Д. Ленс
18'
Желтая карточка
А. Тамата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
28
Абель Тамата
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
17
Отман Баккал
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
17
Джермейн Ленс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Бенфика
13
Роберто
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
25
Сезар Пейшоту
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ПСВ
1
Кассио
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
38
Аиртон
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
26
Франко Хара
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-3-2-1
15
Исакссон
28
Тамата
6
Марсело
3
Родригес
11
Манолев
17
Баккал
30
Вуйтенс
13
Хатчинсон
10
Джуджак
52
Лабиад
17
Ленс
4-4-2
13
Роберто
2
Перейра
33
Жардел
4
Луизао
17
Коэнтрау
11
Сальвио
25
Пейшоту
6
Хави Гарсия
10
Гайтан
16
Савиола
7
Кардосо
6
Марсело
26
Вукович
26
Вукович
6
Марсело
11
Манолев
10
Нейланд
10
Нейланд
11
Манолев
28
Тамата
33
Берг
33
Берг
28
Тамата
10
Гайтан
38
Аиртон
38
Аиртон
10
Гайтан
11
Сальвио
22
Мартинш
22
Мартинш
11
Сальвио
16
Савиола
10
Аймар
10
Аймар
16
Савиола
Остались в запасе
ПСВ
Бенфика
1
Кассио
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
9
Женеро Зефуйк
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
25
Жулио Сезар
ВР
26
Франко Хара
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
9
Женеро Зефуйк
ЦП
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
26
Франко Хара
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча ПСВ - Бенфика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель (оба Германия)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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