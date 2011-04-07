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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - ПСВ
Бенфика - ПСВ: обзор матча 07 апреля 2011
Бенфика
07.04.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 1
Завершен
ПСВ
38'
П. Аймар
45'
Э. Сальвио
52'
Э. Сальвио
90+3'
Х. Савиола
80'
З. Лабиад
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - ПСВ
ГОЛ! 4:1!
Х. Савиола
Пас отдал
М. Перейра
+3
Замена
Ф. Менезес
️️️️
О. Кардосо
+1
Желтая карточка
Х. Гарсия
ГОЛ! 3:1!
З. Лабиад
Пас отдал
Д. Ленс
Замена
З. Лабиад
️️️️
М. Берг
Замена
С. Пейшоту
️️️️
П. Аймар
Замена
Ф. Хара
️️️️
Н. Гайтан
Замена
С. Вуйтенс
️️️️
Э. Питерс
Желтая карточка
Э. Питерс
Желтая карточка
О. Энгелаар
ГОЛ! 3:0!
Э. Сальвио
ГОЛ! 2:0!
Э. Сальвио
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
ГОЛ! 1:0!
П. Аймар
Пас отдал
Н. Гайтан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
13
Роберто
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
10
Пабло Аймар
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
13
Атиба Хатчинсон
ОП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
17
Отман Баккал
АП
17
Джермейн Ленс
ПВ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Луиш Филипе
ПЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
10
Стефан Нейланд
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
4-1-2-1-2
13
Роберто
17
Коэнтрау
4
Луизао
33
Жардел
2
Перейра
6
Хави Гарсия
10
Гайтан
11
Сальвио
10
Аймар
16
Савиола
7
Кардосо
4-1-1-3-1
15
Исакссон
11
Манолев
6
Марсело
3
Баума
33
Питерс
13
Хатчинсон
24
Энгелаар
17
Ленс
17
Баккал
10
Джуджак
33
Берг
10
Аймар
25
Пейшоту
25
Пейшоту
10
Аймар
7
Кардосо
8
Менезес
8
Менезес
7
Кардосо
10
Гайтан
26
Хара
26
Хара
10
Гайтан
33
Берг
52
Лабиад
52
Лабиад
33
Берг
33
Питерс
30
Вуйтенс
30
Вуйтенс
33
Питерс
Остались в запасе
Бенфика
ПСВ
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
15
Луиш Филипе
ПЗ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
15
Луиш Филипе
ПЗ
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Бенфика - ПСВ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Помощники судьи:
Никола Николетти
Массимилиано Грилли (оба Италия).
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:50 (прямая)
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