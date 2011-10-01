Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Анжи (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 01 октября 2011
Анжи (мол)
01.10.2011, суббота, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
14'
И. Абдулавов
48'
А. Ибрагимгаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
И. Сулейманов
Замена
М. Разаков
️️️️
И. Абдулавов
Замена
Н. Лапин
️️️️
П. Хартияди
Замена
А. Гераев
️️️️
С. Гаракоев
Замена
С. Синявский
️️️️
Н. Дубчак
ГОЛ! 2:0!
А. Ибрагимгаджиев
ГОЛ! 1:0!
И. Абдулавов
Пас отдал
И. Сулейманов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
71
Александр Маренич
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
Главный тренер
Владимир Волчек
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
41
Магомед Разаков
ЦФ
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
3
Михаил Борисов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
93
Семен Синявский
ЦФ
1-5-2-2
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
66
Сулейманов
24
Расулов
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
33
Гаракоев
98
Гаджиев
44
Кухарчук
99
Абдулавов
92
Мирзаев
3-5-2
52
Боданов
22
Голбан
0
Дьяков
11
Павлов
24
Хартияди
8
Закускин
88
Быков
14
Цвейба
71
Маренич
7
Дубчак
7
Полоз
66
Сулейманов
47
Джангишиев
47
Джангишиев
66
Сулейманов
99
Абдулавов
41
Разаков
41
Разаков
99
Абдулавов
33
Гаракоев
83
Гераев
83
Гераев
33
Гаракоев
7
Дубчак
93
Синявский
93
Синявский
7
Дубчак
24
Хартияди
9
Лапин
9
Лапин
24
Хартияди
Остались в запасе
Анжи (мол)
Локомотив (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
44
Юрий Удунян
ЛЗ
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
Главный тренер
Руслан Агаларов
3
Михаил Борисов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
44
Юрий Удунян
ЛЗ
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
Остались в запасе
3
Михаил Борисов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сокол
Новости команд
Все
Анжи (мол)
Локомотив (мол)
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
Вчера, 15:16
6
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
Вчера, 15:16
6
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+