Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Анжи (мол)
Кубань (мол) - Анжи (мол): обзор матча 17 сентября 2011
Кубань (мол)
17.09.2011, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 1
Завершен
Анжи (мол)
53'
И. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Анжи (мол)
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Г. Илуридзе
Замена
И. Гаглоев
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
Е. Касьянов
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
М. Мирзабеков
Замена
Е. Касьянов
️️️️
А. Каглюк
Замена
С. Дрампов
️️️️
Б. Мустафаев
Желтая карточка
Д. Расулов
Замена
А. Калайджян
️️️️
А. Нестеренко
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Исах Элиакву
Желтая карточка
И. Сулейманов
Замена
Р. Слинько
️️️️
Е. Курдус
ГОЛ! 0:1!
И. Сулейманов
Желтая карточка
Е. Курдус
Замена
И. Сулейманов
️️️️
И. Кухарчук
Замена
Э. Байчора
️️️️
А. Будаков
Желтая карточка
И. Кухарчук
Желтая карточка
Б. Мустафаев
Желтая карточка
А. Будаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
98
Александр Будаков
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
27
Александр Нестеренко
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
61
Артем Геворкян
ЦФ
Анжи (мол)
1
Евгений Помазан
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
69
Иван Гаглоев
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
17
Максим Малыш
АП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-4-1-1
98
Будаков
15
Князев
94
Каглюк
26
Бендзь
9
Жиляев
73
Курдус
28
Рыжков
27
Нестеренко
52
Лобкарев
61
Геворкян
2-5-1-2
1
Помазан
44
Курбанов
75
Ибрагимгаджиев
98
Гаджиев
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
28
Кузьмичев
24
Расулов
44
Кухарчук
21
Илуридзе
33
Элиакву
28
Рыжков
69
Гаглоев
69
Гаглоев
28
Рыжков
73
Курдус
92
Слинько
92
Слинько
73
Курдус
27
Нестеренко
5
Калайджян
5
Калайджян
27
Нестеренко
15
Мустафаев
75
Дрампов
75
Дрампов
15
Мустафаев
94
Каглюк
91
Касьянов
91
Касьянов
94
Каглюк
98
Будаков
1
Байчора
1
Байчора
98
Будаков
44
Кухарчук
66
Сулейманов
66
Сулейманов
44
Кухарчук
17
Мирзабеков
47
Джангишиев
47
Джангишиев
17
Мирзабеков
21
Илуридзе
33
Гаракоев
33
Гаракоев
21
Илуридзе
33
Элиакву
99
Абдулавов
99
Абдулавов
33
Элиакву
Остались в запасе
Кубань (мол)
Анжи (мол)
17
Максим Малыш
АП
44
Юрий Удунян
ЛЗ
83
Алибег Гераев
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
17
Максим Малыш
АП
Остались в запасе
44
Юрий Удунян
ЛЗ
83
Алибег Гераев
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Кубань (мол) - Анжи (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+