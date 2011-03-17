Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Байер
Вильярреал - Байер: обзор матча 17 марта 2011
Вильярреал
17.03.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Байер
32'
С. Касорла
59'
Д. Росси
81'
Гонсало (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Байер
Желтая карточка
Л. Бендер
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Гонсало
Пас отдал
Д. Швааб
Замена
Кани
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Д. Швааб
Замена
Х. Капдевила
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
Гонсало
Замена
Нилмар
️️️️
Д. Росси
Замена
Д. Швааб
️️️️
Д. Вида
ГОЛ! 2:0!
Д. Росси
Пас отдал
С. Касорла
Замена
М. Баллак
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
С. Сэм
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
Пас отдал
Д. Росси
Желтая карточка
М. Кадлец
11'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
24
Карлос Марчена
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ПП
9
Эрен Дердийок
ЛФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
7
Ренато Аугусто
РФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
21
Катала
2
Гонсало
37
Мусаккио
2
Гаспар
8
Касорла
24
Марчена
21
Бруно
6
Валеро
15
Рубен
25
Росси
3-2-2-3
15
Адлер
21
Вида
4
Хююпя
7
Райнарц
8
Бендер
3
Кадлец
8
Кастро
6
Рольфес
7
Аугусто
11
Кисслинг
9
Дердийок
6
Валеро
6
Капдевила
6
Капдевила
6
Валеро
8
Касорла
8
Кани
8
Кани
8
Касорла
25
Росси
7
Нилмар
7
Нилмар
25
Росси
21
Вида
5
Швааб
5
Швааб
21
Вида
11
Кисслинг
13
Баллак
13
Баллак
11
Кисслинг
8
Кастро
33
Сэм
33
Сэм
8
Кастро
Остались в запасе
Вильярреал
Байер
12
Хуан Карлос
ВР
22
Кико
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Ханно Балич
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
22
Кико
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Ханно Балич
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Вильярреал - Байер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Вильярреал
Байер
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+