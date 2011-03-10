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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Вильярреал
Байер - Вильярреал: обзор матча 10 марта 2011
Байер
10.03.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Вильярреал
34'
М. Кадлец
76'
Г. Кастро
44'
Д. Росси
73'
Нилмар
90+4'
Нилмар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вильярреал
+4
ГОЛ! 2:3!
Нилмар
Пас отдал
Х. Ориоль
Замена
Л. Бендер
️️️️
С. Рольфес
Замена
Х. Ориоль
️️️️
М. Рубен
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
С. Сэм
ГОЛ! 2:2!
Г. Кастро
Пас отдал
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 1:2!
Нилмар
Пас отдал
М. Гаспар
Замена
Нилмар
️️️️
Д. Росси
Замена
С. Касорла
️️️️
М. Вакасо
Желтая карточка
Х. Мануэль Катала
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Э. Дердийок
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
Пас отдал
Бруно
Желтая карточка
М. Вакасо
ГОЛ! 1:0!
М. Кадлец
Пас отдал
Д. Швааб
Желтая карточка
А. Видаль
18'
Желтая карточка
М. Мусаккио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЛП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Ренато Аугусто
АП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЛП
37
Матео Мусаккио
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Байер
33
Томаш Бобель
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
4-4-1-1
15
Адлер
3
Кадлец
5
Швааб
7
Райнарц
21
Вида
8
Кастро
6
Рольфес
23
Видаль
33
Сэм
7
Аугусто
9
Дердийок
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
24
Марчена
2
Гонсало
21
Катала
6
Валеро
37
Мусаккио
21
Бруно
22
Вакасо
25
Росси
15
Рубен
6
Рольфес
8
Бендер
8
Бендер
6
Рольфес
33
Сэм
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
33
Сэм
9
Дердийок
11
Кисслинг
11
Кисслинг
9
Дердийок
15
Рубен
3
Ориоль
3
Ориоль
15
Рубен
22
Вакасо
8
Касорла
8
Касорла
22
Вакасо
25
Росси
7
Нилмар
7
Нилмар
25
Росси
Остались в запасе
Байер
Вильярреал
33
Томаш Бобель
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
12
Хуан Карлос
ВР
22
Кико
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
33
Томаш Бобель
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
22
Кико
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Байер - Вильярреал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:00 (прямая)
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