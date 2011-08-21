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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 21 августа 2011
Локомотив
21.08.2011, воскресенье, 20:45
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
34'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Краснодар
Желтая карточка
Р. Янбаев
Желтая карточка
В. Обинна
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Жоаозиньо
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Лоськов
Замена
Д. Тарасов
️️️️
М. Оздоев
Замена
Р. Мигел
️️️️
М. Абреу
Замена
А. Михеев
️️️️
Н. Марков
Желтая карточка
М. Оздоев
Замена
Д. Сычев
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Д. Глушаков
Травма
М. Оздоев
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
15'
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Бранко Илич
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
(К)
ВР
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
36
Олег Самсонов
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
22
Жоаозиньо
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Никита Галкин
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
3-2-4-1
1
Гилерме
90
Бурлак
55
Янбаев
3
Да Кошта
33
Илич
20
Игнатьев
11
Обинна
88
Глушаков
10
Лоськов
21
Оздоев
10
Кайседо
4-5-1
1
Городов
13
Марков
25
Амисулашвили
4
Тубич
33
Анджелкович
22
Жоаозиньо
24
Кульчий
18
Дринчич
26
Абреу
36
Самсонов
14
Мовсисян
21
Оздоев
23
Тарасов
23
Тарасов
21
Оздоев
10
Лоськов
9
Ибричич
9
Ибричич
10
Лоськов
10
Кайседо
0
Сычев
0
Сычев
10
Кайседо
26
Абреу
17
Мигел
17
Мигел
26
Абреу
13
Марков
90
Михеев
90
Михеев
13
Марков
22
Жоаозиньо
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
14
Никита Галкин
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Галкин
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Локомотив - Краснодар
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:10 (прямая)
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