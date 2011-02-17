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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Штутгарт
Бенфика - Штутгарт: обзор матча 17 февраля 2011
Бенфика
17.02.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Штутгарт
70'
О. Кардосо
81'
О. Кардосо
22'
М. Харник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Штутгарт
Желтая карточка
М. Перейра
+4
Замена
Ф. Менезес
️️️️
Ф. Хара
ГОЛ! 2:1!
О. Кардосо
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
З. Кузманович
Замена
К. Мартинш
️️️️
П. Аймар
Замена
А. Кардек
️️️️
Э. Сальвио
ГОЛ! 1:1!
О. Кардосо
Замена
Элсон
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
М. Дельпьер
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
М. Харник
ГОЛ! 0:1!
М. Харник
15'
Желтая карточка
С. Таски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
13
Роберто
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
10
Пабло Аймар
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
26
Франко Хара
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЛП
8
Здравко Кузманович
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
22
Мартин Харник
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бенфика
31
Морейра
ВР
33
Жардел
ЦЗ
38
Аиртон
ЦП
8
Фелипе Менезес
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
7
Элсон
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Роберто
17
Коэнтрау
4
Луизао
26
Сидней
2
Перейра
6
Хави Гарсия
10
Гайтан
11
Сальвио
10
Аймар
26
Хара
7
Кардосо
4-1-3-2
26
Ульрайх
23
Булахруз
15
Дельпьер
35
Таски
3
Молинаро
8
Кузманович
22
Харник
28
Треш
15
Хайнал
18
Какау
30
Оказаки
26
Хара
8
Менезес
8
Менезес
26
Хара
10
Аймар
22
Мартинш
22
Мартинш
10
Аймар
11
Сальвио
14
Кардек
14
Кардек
11
Сальвио
8
Кузманович
5
Нидермайер
5
Нидермайер
8
Кузманович
15
Хайнал
7
Элсон
7
Элсон
15
Хайнал
Остались в запасе
Бенфика
Штутгарт
31
Морейра
ВР
33
Жардел
ЦЗ
38
Аиртон
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Марк Циглер
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
33
Жардел
ЦЗ
38
Аиртон
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Бенфика - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Помощники судьи:
Ари Бринк
Роб ван де Вен (оба Голландия)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
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