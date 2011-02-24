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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штутгарт - Бенфика
Штутгарт - Бенфика: обзор матча 24 февраля 2011
Штутгарт
24.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Бенфика
31'
Э. Сальвио
76'
О. Кардосо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бенфика
Красная карточка
З. Кузманович
+6
+1
Замена
А. Кардек
️️️️
Ф. Хара
Замена
Ф. Менезес
️️️️
О. Кардосо
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Желтая карточка
К. Мартинш
Замена
Элсон
️️️️
Т. Хайнал
ГОЛ! 0:2!
О. Кардосо
Замена
К. Мартинш
️️️️
П. Аймар
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Х. Булахруз
Замена
С. Ульрайх
️️️️
М. Циглер
Травма
М. Циглер
Желтая карточка
М. Дельпьер
Желтая карточка
Сидней
ГОЛ! 0:1!
Э. Сальвио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
30
Синджи Оказаки
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
15
Тамаш Хайнал
АП
22
Мартин Харник
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бенфика
13
Роберто
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
38
Аиртон
ЦП
10
Пабло Аймар
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
26
Франко Хара
ЛФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
7
Элсон
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
15
Луиш Филипе
ПЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-4-1-1
22
Циглер
3
Молинаро
15
Дельпьер
5
Нидермайер
23
Булахруз
30
Оказаки
8
Кузманович
28
Треш
22
Харник
15
Хайнал
22
Шипплок
4-4-2
13
Роберто
2
Перейра
4
Луизао
26
Сидней
17
Коэнтрау
11
Сальвио
38
Аиртон
10
Аймар
10
Гайтан
7
Кардосо
26
Хара
22
Циглер
26
Ульрайх
26
Ульрайх
22
Циглер
15
Хайнал
7
Элсон
7
Элсон
15
Хайнал
23
Булахруз
10
Гебхарт
10
Гебхарт
23
Булахруз
7
Кардосо
8
Менезес
8
Менезес
7
Кардосо
10
Аймар
22
Мартинш
22
Мартинш
10
Аймар
26
Хара
14
Кардек
14
Кардек
26
Хара
Остались в запасе
Штутгарт
Бенфика
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
25
Жулио Сезар
ВР
15
Луиш Филипе
ПЗ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
15
Луиш Филипе
ПЗ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Штутгарт - Бенфика
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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