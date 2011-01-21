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Расписание матчей
ФКСБ - Хоффенхайм
ФКСБ - Хоффенхайм: обзор матча 21 января 2011
ФКСБ
21.01.2011, пятница, 16:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ФКСБ - Хоффенхайм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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