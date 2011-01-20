Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шахтер - Аль-Хиляль
Шахтер - Аль-Хиляль: обзор матча 20 января 2011
Шахтер
20.01.2011, четверг, 16:00
Кубок Дубая, группа A, 1 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
86'
Л. Адриано
48'
Э. Аль-Мухьяни
69'
А. Аль-Фраиди
89'
К. Вильхельмссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Аль-Хиляль
ГОЛ! 1:3!
К. Вильхельмссон
ГОЛ! 1:2!
Л. Адриано
Желтая карточка
М. Нами
Замена
А. Гай
️️️️
Бруно
Желтая карточка
Д. Чигринский
Желтая карточка
Н. Ищенко
ГОЛ! 0:2!
А. Аль-Фраиди
Пас отдал
А. Аль-Доссари
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Н. Ищенко
️️️️
Я. Ракицкий
ГОЛ! 0:1!
Э. Аль-Мухьяни
Пас отдал
А. Аль-Доссари
Замена
Э. Аль-Мухьяни
️️️️
А. Аль-Сдаери
Замена
Л. Адриано
️️️️
Жадсон
Замена
Эдуардо
️️️️
М. Морено
Замена
Р. Худжамов
️️️️
А. Пятов
Замена
Бруно
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Алекс Тейшейра
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Жадсон
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Аль-Хиляль
28
Абдулла Аль-Сдаери
ВР
12
Абдулла Аль-Судаири
ВР
71
Абдулла Аль-Давсари
ЛЗ
74
Редван Аль-Муса
ЦЗ
14
Валид Аль-Джезани
ЦЗ
10
Наваф Аль-Абед
ПЗ
19
Мохаммед Нами
ОП
8
Мирел Радои
(К)
ЦП
15
Ахмед Аль-Фраиди
ПП
9
Кристиан Вильхельмссон
ЦФ
11
Абдуллазиз Аль-Доссари
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
21
Бруно
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Аль-Хиляль
16
Эсса Аль-Мухьяни
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Пятов
15
Рац
19
Чигринский
44
Ракицкий
33
Срна
3
Хюбшман
11
Тейшейра
22
Мхитарян
10
Жадсон
11
Коста
9
Морено
4-1-2-2
28
Аль-Сдаери
10
Аль-Абед
74
Аль-Муса
14
Аль-Джезани
71
Аль-Давсари
19
Нами
15
Аль-Фраиди
8
Радои
11
Аль-Доссари
9
Вильхельмссон
30
Пятов
12
Худжамов
12
Худжамов
30
Пятов
44
Ракицкий
32
Ищенко
32
Ищенко
44
Ракицкий
22
Мхитарян
21
Бруно
21
Бруно
22
Мхитарян
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
Бруно
19
Гай
19
Гай
Бруно
9
Морено
9
Эдуардо
9
Эдуардо
9
Морено
10
Жадсон
4
Адриано
4
Адриано
10
Жадсон
28
Аль-Сдаери
16
Аль-Мухьяни
16
Аль-Мухьяни
28
Аль-Сдаери
Остались в запасе
Шахтер
Аль-Хиляль
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Шахтер - Аль-Хиляль
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
- : -
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Информация о матче
Стадион:
Аль-Мактум
Новости команд
Все
Шахтер
Аль-Хиляль
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Хиляля» и «Шабаба Аль-Ахли» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Хиляля» и «Аль-Фатеха» на победу в матче 12-го тура
30 октября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 11-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+