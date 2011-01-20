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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Бари
Милан - Бари: обзор матча 20 января 2011
Милан
20.01.2011, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Бари
19'
З. Ибрагимович
45+1'
А. Меркель
63'
Робиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Бари
Травма
А. Пирло
Замена
Ф. Капуто
️️️️
В. Кутузов
Замена
Пато
️️️️
А. Меркель
Замена
М. Крими
️️️️
К. Глик
Замена
А. Пирло
️️️️
А. Кассано
ГОЛ! 3:0!
Робиньо
Пас отдал
А. Меркель
Замена
И. Абате
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
А. Масиелло
️️️️
Н. Пульцетти
ГОЛ! 2:0!
А. Меркель
Пас отдал
Робиньо
+1
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Робиньо
19'
Желтая карточка
Д. Гаттузо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
70
Робиньо
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
99
Антонио Кассано
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
27
Эдгар Альварес
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
56
Нико Пульцетти
ЦП
9
Хайме
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
4-3-3
30
Рома
7
Антонини
13
Неста
33
Йепес
30
Оддо
21
Меркель
90
Амброзини
8
Гаттузо
70
Робиньо
11
Ибрагимович
99
Кассано
4-4-2
93
Паделли
24
Раджи
15
Глик
13
Росси
21
Паризи
9
Хайме
5
Донати
56
Пульцетти
27
Альварес
20
Кутузов
9
Кастильо
8
Гаттузо
20
Абате
20
Абате
8
Гаттузо
99
Кассано
21
Пирло
21
Пирло
99
Кассано
21
Меркель
12
Пато
12
Пато
21
Меркель
56
Пульцетти
5
Масиелло
5
Масиелло
56
Пульцетти
15
Глик
17
Крими
17
Крими
15
Глик
20
Кутузов
9
Капуто
9
Капуто
20
Кутузов
Остались в запасе
Милан
Бари
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Милан - Бари
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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