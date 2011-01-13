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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Катания
Ювентус - Катания: обзор матча 13 января 2011
Ювентус
13.01.2011, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Катания
33'
М. Красич
55'
С. Пепе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Катания
Замена
М. Мотта
️️️️
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
Н. Сполли
Замена
С. Пеше
️️️️
Р. Мартиньо
Замена
А. Гомес
️️️️
Д. Маскара
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ! 2:0!
С. Пепе
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Замена
З. Грыгера
️️️️
Ф. Гроссо
ГОЛ! 1:0!
М. Красич
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Замена
А. Аквилани
️️️️
Л. Тони
17'
Травма
Л. Тони
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
4
Блажей Аугустин
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Джиованни Марчезе
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЛП
18
Фабио Скьякка
ОП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
24
Адриан Риккьюти
АП
25
Джузеппе Маскара
(К)
ПП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
6
Гроссо
19
Бонуччи
14
Кьеллини
4
Соренсен
30
Мело
3
Пепе
10
Маркизио
17
Красич
18
Тони
10
Дель Пьеро
4-1-3-1-1
30
Кампаньоло
15
Марчезе
2
Сполли
26
Сильвестре
4
Аугустин
18
Скьякка
25
Маскара
82
Дельвеккио
29
Мартиньо
24
Риккьюти
7
Антенуччи
6
Гроссо
26
Грыгера
26
Грыгера
6
Гроссо
10
Дель Пьеро
16
Мотта
16
Мотта
10
Дель Пьеро
18
Тони
20
Аквилани
20
Аквилани
18
Тони
29
Мартиньо
22
Пеше
22
Пеше
29
Мартиньо
25
Маскара
10
Гомес
10
Гомес
25
Маскара
Остались в запасе
Ювентус
Катания
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Ювентус - Катания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Альянц Стадиум
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