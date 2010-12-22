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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 22 декабря 2010
Реал
22.12.2010, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/8 финала
8 : 0
Завершен
Леванте
6'
К. Бензема
10'
М. Озил
32'
К. Бензема
45'
К. Роналду
69'
К. Бензема
72'
К. Роналду
74'
К. Роналду
90'
П. Леон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Леванте
ГОЛ! 8:0!
П. Леон
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
А. Дель Орно
Замена
М. Диарра
️️️️
Э. Гранеро
Замена
П. Леон
️️️️
М. Озил
ГОЛ! 7:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 6:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Вальдо
️️️️
Х.
ГОЛ! 5:0!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Р. Суарес
️️️️
Г. Серхио
Желтая карточка
К. Бензема
Желтая карточка
М. Робусте
Желтая карточка
Х.
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Э. Гранеро
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Алонсо
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Р. Альбиоль
18'
Желтая карточка
Д. Серра
11'
Желтая карточка
Г. Мунуа
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
К. Роналду
10'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Мигель Робусте
(К)
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Мигель Пальярдо
АП
28
Хиско
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Леванте
26
Серхио Гарабато
ВР
3
Нано
ЦЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
33
Горка Ларреа
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
39
Альбиоль
19
Диарра
23
Гранеро
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
78
Мунуа
2
Серра
22
Робусте
18
Бальестерос
15
Дель Орно
16
Серхио
25
Торрес
28
Хиско
14
Пальярдо
20
Хуанлу
10
Кайседо
23
Гранеро
9
Диарра
9
Диарра
23
Гранеро
10
Озил
14
Леон
14
Леон
10
Озил
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
16
Серхио
21
Суарес
21
Суарес
16
Серхио
20
Хуанлу
23
Вальдо
23
Вальдо
20
Хуанлу
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
Остались в запасе
Реал
Леванте
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Серхио Гарабато
ВР
3
Нано
ЦЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
Остались в запасе
26
Серхио Гарабато
ВР
3
Нано
ЦЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал - Леванте
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Бернабеу
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