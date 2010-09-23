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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Нью-Инглэнд Революшн
Даллас - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 23 сентября 2010
Даллас
23.09.2010, четверг, 04:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Даллас - Нью-Инглэнд Революшн
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0
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0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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Даллас
Нью-Инглэнд Революшн
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
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