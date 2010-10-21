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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дебрецен - ПСВ
Дебрецен - ПСВ: обзор матча 21 октября 2010
Дебрецен
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
35'
М. Миядиноски
40'
О. Энгелаар
66'
Ж. Рейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дебрецен - ПСВ
Замена
Л. Резеш
️️️️
П. Сакай
Замена
А. Боди
️️️️
Я. Мбенгоно
ГОЛ! 1:2!
Ж. Рейс
Замена
Ж. Рейс
️️️️
Д. Ленс
ГОЛ! 1:1!
О. Энгелаар
Пас отдал
М. Берг
Желтая карточка
М. Берг
ГОЛ! 1:0!
М. Миядиноски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
31
Миндаугас Малинаускас
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
24
Мирсад Миядиноски
ЦЗ
4
Дажан Шимац
ЦЗ
16
Адам Комлоши
ЦЗ
28
Золтан Наги
ПЗ
77
Петер Цвиткович
ЛП
33
Йожеф Варга
ЦП
55
Петер Сакай
ПП
20
Янник Мбенгоно
ЦФ
9
Адамо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Дебрецен
12
Джордже Пантич
ВР
18
Петер Мате
ЦЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
7
Тибор Домби
ЦП
15
Ласло Резеш
ЦП
12
Луис Рамос
ЦП
27
Адам Боди
ПП
ПСВ
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
3-2-3-2
31
Малинаускас
24
Миядиноски
4
Шимац
16
Комлоши
21
Фодор
28
Наги
77
Цвиткович
33
Варга
55
Сакай
9
Кулибали
20
Мбенгоно
3-5-2
15
Исакссон
33
Питерс
3
Баума
6
Марсело
11
Тойвонен
24
Энгелаар
17
Ленс
13
Хатчинсон
10
Джуджак
17
Афеллай
33
Берг
55
Сакай
15
Резеш
15
Резеш
55
Сакай
20
Мбенгоно
27
Боди
27
Боди
20
Мбенгоно
Тамата
17
Баккал
17
Баккал
Тамата
17
Ленс
13
Рейс
13
Рейс
17
Ленс
Остались в запасе
Дебрецен
ПСВ
7
Тибор Домби
ЦП
18
Петер Мате
ЦЗ
12
Джордже Пантич
ВР
22
Чобо Бернат
ПЗ
12
Луис Рамос
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
7
Тибор Домби
ЦП
18
Петер Мате
ЦЗ
12
Джордже Пантич
ВР
22
Чобо Бернат
ПЗ
12
Луис Рамос
ЦП
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Дебрецен - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
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3 : 1
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Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
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Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Олаха Габора
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