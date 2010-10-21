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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Брюгге
Динамо Загреб - Брюгге: обзор матча 21 октября 2010
Динамо Загреб
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Брюгге
Желтая карточка
Ф. Бечирай
Замена
Л. Ибаньес
️️️️
П. Моралес
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
А. Рукавина
Пенальти не реализован!
Саммир
Желтая карточка
Г. де Влигер
Замена
️️️️
А. Адеми
Желтая карточка
В. Дальма
Желтая карточка
Н. Дирар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
22
Игор Бишчан
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
77
Педро Моралес
ЛП
15
Матиас Шаго
ЦП
19
Саммир
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Брюгге
13
Геерт де Влигер
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
23
Карел Герертс
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Динамо Загреб
29
Марин Шкендер
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
4-5-1
25
Келава
25
Куфре
22
Бишчан
4
Тонел
24
Врсалько
77
Моралес
19
Саммир
47
Бадель
45
Адеми
55
Рукавина
15
Шаго
4-3-2-1
13
де Влигер
17
Камоццато
12
Симайс
4
Хофкенс
15
Диас
8
Оджиджа-Офое
23
Герертс
8
Дирар
6
Дальма
14
Перишич
19
Куемаха
77
Моралес
3
Ибаньес
3
Ибаньес
77
Моралес
55
Рукавина
9
Бечирай
9
Бечирай
55
Рукавина
Остались в запасе
Динамо Загреб
Брюгге
29
Марин Шкендер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Остались в запасе
29
Марин Шкендер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Адрие Костер
Статистика матча Динамо Загреб - Брюгге
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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