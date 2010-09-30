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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Оденсе - Штутгарт
Оденсе - Штутгарт: обзор матча 30 сентября 2010
Оденсе
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
78'
А. Юханссон
72'
З. Кузманович
86'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Штутгарт
Замена
О. Фельдбалле
️️️️
М. Калилу Траоре
ГОЛ! 1:2!
М. Харник
Замена
Н. Демба-Нюрен
️️️️
А. Юханссон
ГОЛ! 1:1!
А. Юханссон
Желтая карточка
К. Гентнер
Замена
М. Харник
️️️️
Какау
ГОЛ! 0:1!
З. Кузманович
Замена
Б. Кадрии
️️️️
Р. Гисласон
Желтая карточка
А. Бока
Замена
А. Бока
️️️️
К. Молинаро
Желтая карточка
Какау
Желтая карточка
М. Калилу Траоре
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Рой Кэрролл
ВР
3
Йонас Троест
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
3
Атле Холанн
ПЗ
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
10
Андреас Юханссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
7
Петер Утака
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Оденсе
12
Александр Лунд Хансен
ВР
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
25
Оливер Фельдбалле
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
13
Хенрик Тофт
ЦФ
10
Нжогу Демба-Нюрен
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
4-5-1
1
Кэрролл
3
Троест
15
Соренсен
2
Рууд
3
Холанн
20
Андреасен
10
Юханссон
19
Гисласон
99
Джемба-Джемба
8
Траоре
7
Утака
4-4-2
26
Ульрайх
22
Челоцци
35
Таски
15
Дельпьер
3
Молинаро
45
Каморанези
13
Ба
4
Гентнер
8
Кузманович
18
Какау
19
Марика
10
Юханссон
10
Демба-Нюрен
10
Демба-Нюрен
10
Юханссон
8
Траоре
25
Фельдбалле
25
Фельдбалле
8
Траоре
19
Гисласон
9
Кадрии
9
Кадрии
19
Гисласон
3
Молинаро
15
Бока
15
Бока
3
Молинаро
18
Какау
22
Харник
22
Харник
18
Какау
Остались в запасе
Оденсе
Штутгарт
13
Хенрик Тофт
ЦФ
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
12
Александр Лунд Хансен
ВР
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
13
Хенрик Тофт
ЦФ
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
12
Александр Лунд Хансен
ВР
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Оденсе - Штутгарт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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