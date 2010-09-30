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Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Брюгге
Вильярреал - Брюгге: обзор матча 30 сентября 2010
Вильярреал
30.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
41'
Д. Росси
56'
Гонсало
45+1'
Р. Донк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Брюгге
Желтая карточка
С. Касорла
+1
Замена
Д. ван Гейсегем
️️️️
Д. Блондель
Замена
М. Рубен
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
Н. Дирар
️️️️
В. Оджиджа-Офое
Замена
️️️️
Д. Росси
Замена
К. Коосеманс
️️️️
Г. де Влигер
Травма
Г. де Влигер
ГОЛ! 2:1!
Гонсало
Пас отдал
Д. Монтеро
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Донк
Пас отдал
Д. Блондель
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
Х. Капдевила
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Кани
Травма
Кани
Желтая карточка
Д. Блондель
Желтая карточка
Кани
Желтая карточка
К. Марчена
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Брюгге
13
Геерт де Влигер
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ОП
12
Жерон Симайс
ЦП
9
Рональд Варгас
АП
23
Карел Герертс
ПП
Главный тренер
Адрие Костер
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Гонсало
24
Марчена
6
Лопес
8
Касорла
21
Бруно
6
Валеро
8
Кани
17
Алтидор
25
Росси
4-1-3-2
13
де Влигер
17
Камоццато
4
Донк
4
Хофкенс
15
Диас
8
Оджиджа-Офое
23
Герертс
12
Симайс
11
Блондель
9
Варгас
14
Перишич
8
Кани
10
Монтеро
10
Монтеро
8
Кани
17
Алтидор
15
Рубен
15
Рубен
17
Алтидор
11
Блондель
15
ван Гейсегем
15
ван Гейсегем
11
Блондель
13
де Влигер
26
Коосеманс
26
Коосеманс
13
де Влигер
8
Оджиджа-Офое
8
Дирар
8
Дирар
8
Оджиджа-Офое
Остались в запасе
Вильярреал
Брюгге
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
7
Нилмар
ЦФ
Остались в запасе
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Адрие Костер
Статистика матча Вильярреал - Брюгге
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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