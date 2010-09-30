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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Байер
Атлетико - Байер: обзор матча 30 сентября 2010
Атлетико
30.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Байер
51'
Симау (П)
39'
Э. Дердийок
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Байер
+1
Желтая карточка
Т. Барнетта
Желтая карточка
С. Сэм
Замена
П. Хельмес
️️️️
Э. Дердийок
Замена
Л. Бендер
️️️️
А. Видаль
Замена
С. Рольфес
️️️️
Х. Балич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Симау
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Тиагу
️️️️
Д. Форлан
ГОЛ! 0:1!
Э. Дердийок
Пас отдал
С. Хююпя
11'
Желтая карточка
С. Хююпя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
(К)
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
5
Ханно Балич
ЛП
7
Штефан Райнарц
ОП
23
Артуро Видаль
ПП
10
Транкильо Барнетта
ЛФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
33
Сидней Сэм
РФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
16
Луис
18
Домингес
21
Переа
30
Уйфалуши
12
Ассунсао
20
Симау
14
Гарсия
19
Рейес
19
Коста
10
Форлан
4-1-2-3
15
Адлер
5
Швааб
2
Фридрих
4
Хююпя
3
Кадлец
7
Райнарц
23
Видаль
5
Балич
33
Сэм
9
Дердийок
10
Барнетта
10
Форлан
5
Тиагу
5
Тиагу
10
Форлан
14
Гарсия
8
Мерида
8
Мерида
14
Гарсия
23
Видаль
8
Бендер
8
Бендер
23
Видаль
5
Балич
6
Рольфес
6
Рольфес
5
Балич
9
Дердийок
10
Хельмес
10
Хельмес
9
Дердийок
Остались в запасе
Атлетико
Байер
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Атлетико - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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