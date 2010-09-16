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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Сампдория
ПСВ - Сампдория: обзор матча 16 сентября 2010
ПСВ
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
89'
Б. Джуджак
25'
Ф. Каччиаторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Сампдория
ГОЛ! 1:1!
Б. Джуджак
Замена
С. Губерти
️️️️
Г. Марилунго
Замена
Ж. Рейс
️️️️
О. Тойвонен
Замена
Д. Дессена
️️️️
В. Коман
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Д. Ленс
Замена
Д. Куверманс
️️️️
М. Берг
Желтая карточка
Б. Джуджак
Замена
М. Падалино
️️️️
Ф. Семиоли
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
В. Коман
Желтая карточка
Д. Маннини
ГОЛ! 0:1!
Ф. Каччиаторе
12'
Желтая карточка
Ф. Семиоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
(К)
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Сампдория
23
Джанлука Курчи
(К)
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
3-5-2
15
Исакссон
33
Питерс
3
Баума
6
Марсело
10
Джуджак
13
Хатчинсон
11
Тойвонен
17
Ленс
24
Энгелаар
17
Афеллай
33
Берг
4-4-2
23
Курчи
3
Циглер
14
Вольта
29
Каччиаторе
5
Гастальделло
77
Семиоли
78
Коман
17
Паломбо
70
Маннини
99
Кассано
19
Марилунго
33
Берг
0
Куверманс
0
Куверманс
33
Берг
17
Ленс
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Ленс
11
Тойвонен
13
Рейс
13
Рейс
11
Тойвонен
19
Марилунго
8
Губерти
8
Губерти
19
Марилунго
78
Коман
27
Дессена
27
Дессена
78
Коман
77
Семиоли
4
Падалино
4
Падалино
77
Семиоли
Остались в запасе
ПСВ
Сампдория
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча ПСВ - Сампдория
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Филипс
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