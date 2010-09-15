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Милан - Осер

15.09.2010, Среда, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Лига Чемпионов, 1 тур Милан - Осер
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 5 1 0 15:2 +13 16
2. Милан 6 2 2 2 7:7 0 8
3. Аякс 6 2 1 3 6:10 -4 7
4. Осер 6 1 0 5 3:12 -9 3
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