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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кардифф - Бертон Альбион
Кардифф - Бертон Альбион: обзор матча 11 августа 2010
Кардифф
11.08.2010, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги
1 : 1
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кардифф - Бертон Альбион
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0
0
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0
0
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