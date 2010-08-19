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Судьи
Главный судья:
Саша Кевер (Швейцария)

ЦСКА - Анортосис

19.08.2010, Четверг, 20:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "НТВ+ Футбол" 20:00 (прямая) "НТВ" 20:25 (прямая) Лига Европы , первый матч ЦСКА - Анортосис
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 6 5 1 0 18:3 +15 16
2. Спарта 6 2 3 1 12:12 0 9
3. Палермо 6 2 1 3 7:11 -4 7
4. Лозанна-Спорт 6 0 1 5 5:16 -11 1
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