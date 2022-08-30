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Текстильщик - 2DROTS
Текстильщик - 2DROTS: обзор матча 30 августа 2022
Текстильщик
30.08.2022, вторник, 16:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
2DROTS
57'
И. Карпук
26'
И. Сальников
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - 2DROTS
ГОЛ!
И. Карпук
5:3
Пенальти не реализован!
А. Степанов
ГОЛ!
А. Лях
4:3
ГОЛ!
А. Степанов
3:3
ГОЛ!
И. Климов
3:2
ГОЛ!
В. Ослоновский
2:2
ГОЛ!
Н. Мацхарашвили
2:1
ГОЛ!
В. Коротаев
1:1
ГОЛ!
А. Теняев
1:0
83'
Желтая карточка
Б. Тимошенко
Замена
М. Батов
️️️️
Р. Вазитдинов
82'
78'
Замена
В. Коротаев
️️️️
Кутуз
78'
Замена
М. Фролов
️️️️
В. Скляр Эдамс
73'
Желтая карточка
А. Бегларян
Желтая карточка
И. Климов
64'
60'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
Б. Фартуна
ГОЛ! 1:1!
И. Карпук
57'
55'
Желтая карточка
В. Скляр Эдамс
Замена
О. Калугин
️️️️
И. Селеменев
46'
Замена
Д. Шилов
️️️️
Р. Косянчук
46'
41'
Замена
Б. Тимошенко
️️️️
А. Степанов
29'
Желтая карточка
Б. Фартуна
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Сальников
Желтая карточка
В. Жиронкин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Никита Яворский
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
11
Иван Селеменев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
9
Илья Карпук
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
2DROTS
68
Дмитрий Сычев
ВР
4
Илья Сальников
ЦЗ
26
Денис Гудаев
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
19
Валтер Скляр Эдамс
ЦП
10
Станислав Манаев
ЦП
71
Артур Бегларян
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
30
Александр Степанов
ЦФ
88
Артем Талабко
ЦФ
22
Кутуз
ЦФ
Текстильщик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Даниил Седов
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
88
Филип Гилилов
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
2DROTS
1
Андрей Белов
ВР
93
Богдан Тимошенко
ЦЗ
7
Даниил Крапивников
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
97
Максим Фролов
ЦП
8
Александр Ярош
ЦП
22
Владислав Коротаев
ПВ
3-1-4-2
1
Яворский
80
Климов
7
Вазитдинов
45
Теняев
90
Лях
11
Селеменев
37
Косянчук
4
Елисеев
20
Мацхарашвили
7
Жиронкин
9
Карпук
3-3-1-3
68
Сычев
4
Сальников
26
Гудаев
94
Степанов
19
Скляр Эдамс
10
Манаев
71
Бегларян
33
Фартуна
22
Кутуз
88
Талабко
30
Степанов
37
Косянчук
9
Шилов
9
Шилов
37
Косянчук
7
Вазитдинов
17
Батов
17
Батов
7
Вазитдинов
11
Селеменев
27
Калугин
27
Калугин
11
Селеменев
94
Степанов
93
Тимошенко
93
Тимошенко
94
Степанов
33
Фартуна
37
Ослоновский
37
Ослоновский
33
Фартуна
19
Скляр Эдамс
97
Фролов
97
Фролов
19
Скляр Эдамс
22
Кутуз
22
Коротаев
22
Коротаев
22
Кутуз
Остались в запасе
Текстильщик
2DROTS
15
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Даниил Седов
ЦЗ
88
Филип Гилилов
ПЗ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
1
Андрей Белов
ВР
8
Александр Ярош
ЦП
7
Даниил Крапивников
ЛВ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Даниил Седов
ЦЗ
88
Филип Гилилов
ПЗ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Белов
ВР
8
Александр Ярош
ЦП
7
Даниил Крапивников
ЛВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Текстильщик - 2DROTS
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
0 : 0
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
2DROTS
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
Россия. Кубок, 1/16 финала
Шумбрат
1 : 1
12.08.2026
2DROTS
Россия. Кубок, 1/32 финала
2DROTS
2 : 0
28.07.2026
Орел
Россия. Кубок, 2 раунд
Космос
1 : 0
20.08.2025
2DROTS
Россия. Кубок, 1 раунд
2DROTS
1 : 0
06.08.2025
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Стадион:
Текстильщик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Текстильщик
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