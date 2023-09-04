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Динамо Киров - 2DROTS
Динамо Киров - 2DROTS: обзор матча 04 сентября 2023
Динамо Киров
04.09.2023, понедельник, 14:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
2DROTS
40'
С. Манаев
64'
Г. Клуцей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Киров - 2DROTS
Пенальти не реализован!
Е. Поздняков
89'
82'
Замена
А. Степанов
️️️️
В. Логинов
Замена
И. Некрасов
️️️️
Н. Бочко
79'
77'
Желтая карточка
А. Степанов
73'
Замена
А. Шерешков
️️️️
В. Ослоновский
73'
Замена
В. Семенов
️️️️
А. Бегларян
67'
Желтая карточка
А. Балашов
64'
ГОЛ! 0:2!
Г. Клуцей
Пас отдал
В. Ослоновский
Замена
А. Симанов
️️️️
А. Горюшкин
63'
62'
Замена
А. Балашов
️️️️
В. Филиппов
62'
Замена
М. Фролов
️️️️
В. Скляр Эдамс
Желтая карточка
Д. Наговицин
55'
Замена
Д. Анисимов
️️️️
Р. Мальцев
54'
Замена
А. Галимов
️️️️
А. Коржунов
46'
Замена
В. Лазарев
️️️️
А. Пасько
46'
Желтая карточка
А. Пасько
42'
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Манаев
Желтая карточка
А. Коржунов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Киров
26
Григорий Кеваев
ВР
99
Александр Шмаров
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
5
Мурад Омаров
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
6
Егор Поздняков
ОП
17
Артем Коржунов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Юрченко
ЦФ
93
Даниил Наговицин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
2DROTS
68
Дмитрий Сычев
ВР
26
Денис Гудаев
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
47
Вадим Логинов
ПЗ
92
Владимир Филиппов
ЛВ
71
Артур Бегларян
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
19
Валтер Скляр Эдамс
ЦП
10
Станислав Манаев
ЦП
3
Годфред Клуцей
АП
30
Александр Степанов
ЦФ
Динамо Киров
61
Иван Фалалеев
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
66
Илья Некрасов
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
96
Денис Анисимов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
11
Никита Андреев
ЦФ
2DROTS
5
Владислав Семенов
ЛЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
6
Александр Балашов
ОП
97
Максим Фролов
ЦП
80
Андрей Шерешков
ПВ
69
Леван Кудухов
ЦФ
4-2-2-2
26
Кеваев
99
Шмаров
3
Пасько
5
Омаров
23
Бочко
96
Мальцев
6
Поздняков
17
Коржунов
7
Горюшкин
93
Наговицин
9
Юрченко
3-4-2-1
68
Сычев
47
Логинов
4
Сальников
26
Гудаев
37
Ослоновский
19
Скляр Эдамс
10
Манаев
71
Бегларян
3
Клуцей
92
Филиппов
30
Степанов
3
Пасько
69
Лазарев
69
Лазарев
3
Пасько
23
Бочко
66
Некрасов
66
Некрасов
23
Бочко
7
Горюшкин
27
Симанов
27
Симанов
7
Горюшкин
96
Мальцев
96
Анисимов
96
Анисимов
96
Мальцев
17
Коржунов
27
Галимов
27
Галимов
17
Коржунов
71
Бегларян
5
Семенов
5
Семенов
71
Бегларян
47
Логинов
94
Степанов
94
Степанов
47
Логинов
92
Филиппов
6
Балашов
6
Балашов
92
Филиппов
19
Скляр Эдамс
97
Фролов
97
Фролов
19
Скляр Эдамс
37
Ослоновский
80
Шерешков
80
Шерешков
37
Ослоновский
Остались в запасе
Динамо Киров
2DROTS
61
Иван Фалалеев
ВР
11
Никита Андреев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
69
Леван Кудухов
ЦФ
Остались в запасе
61
Иван Фалалеев
ВР
11
Никита Андреев
ЦФ
Остались в запасе
69
Леван Кудухов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Динамо Киров - 2DROTS
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
2DROTS
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
Россия. Кубок, 1/16 финала
Шумбрат
1 : 1
12.08.2026
2DROTS
Россия. Кубок, 1/32 финала
2DROTS
2 : 0
28.07.2026
Орел
Россия. Кубок, 2 раунд
Космос
1 : 0
20.08.2025
2DROTS
Россия. Кубок, 1 раунд
2DROTS
1 : 0
06.08.2025
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Илья Елеференко
Резервный судья:
Константин Юданов
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Плавучий док ЦСКМС
Где смотреть матч:
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