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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Даллас
Торонто - Даллас: обзор матча 24 июля 2010
Торонто
24.07.2010, суббота, 23:55
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Даллас
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Статистика матча Торонто - Даллас
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0
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Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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Торонто
Даллас
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
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