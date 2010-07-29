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Серкль Брюгге - Анортосис
Серкль Брюгге - Анортосис: обзор матча 29 июля 2010
Серкль Брюгге
29.07.2010, четверг, 22:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Анортосис
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Статистика матча Серкль Брюгге - Анортосис
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Матчи команд
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Серкль Брюгге
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1 : 3
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