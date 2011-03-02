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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 02 марта 2011
Хетафе
02.03.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
3'
Ману
81'
Элиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
Желтая карточка
Л. Переа
Желтая карточка
К. Диас
Замена
Хуанфран
️️️️
Тиагу
ГОЛ! 1:1!
Элиас
Пас отдал
Д. Форлан
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
Р.
Замена
Элиас
️️️️
Коке
Замена
Д. Боатенг
️️️️
В. Санчес
Замена
М. Суарес
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
И. Маркано
️️️️
Мане
Желтая карточка
С. Агуэро
Желтая карточка
Мане
ГОЛ! 1:0!
Ману
Пас отдал
Мику
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
27
Адриан Колунга
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Хетафе
31
Гонсало
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Элиас
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
4-3-1-2
13
Кодина
2
Мане
6
Диас
3
Рафа
23
Торрес
14
Гавилан
10
Парехо
4
Санчес
7
Ману
20
Мику
27
Колунга
4-3-3
43
Де Хеа
20
Валера
2
Годин
21
Переа
3
Лопес
19
Рейес
5
Тиагу
6
Коке
14
Гарсия
10
Форлан
10
Агуэро
2
Мане
5
Маркано
5
Маркано
2
Мане
4
Санчес
18
Боатенг
18
Боатенг
4
Санчес
27
Колунга
22
Каскеро
22
Каскеро
27
Колунга
14
Гарсия
4
Суарес
4
Суарес
14
Гарсия
5
Тиагу
20
Хуанфран
20
Хуанфран
5
Тиагу
6
Коке
7
Элиас
7
Элиас
6
Коке
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
31
Гонсало
ВР
5
Педро Москера
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
31
Гонсало
ВР
5
Педро Москера
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Хетафе - Атлетико
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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