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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Мальорка
Реал Сосьедад - Мальорка: обзор матча 21 февраля 2011
Реал Сосьедад
21.02.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
56'
Р. Тамудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Мальорка
Замена
И. Агиррече
️️️️
Р. Тамудо
Замена
М. Бергара
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
М. Аранбуру
Замена
П. Сутил
️️️️
А. Гризманн
Замена
А. Иенага
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
Кевин
Замена
Г. Кастро
️️️️
Ж. Виктор
ГОЛ! 1:0!
Р. Тамудо
Пас отдал
Д. Эстрада
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
4-4-2
1
Браво
3
де ла Белья
15
Демидов
15
Ансотеги
22
Эстрада
11
Аранбуру
10
Прието
17
Зурутуса
19
Ривас
23
Тамудо
7
Гризманн
4-4-2
13
Ават
22
Сендрос
16
Нуньеш
3
Гонсалес
3
Кевин
3
Виктор
7
Перейра
18
Де Гузман
19
Марти
10
Нсуе
9
Вебо
17
Зурутуса
5
Бергара
5
Бергара
17
Зурутуса
7
Гризманн
11
Сутил
11
Сутил
7
Гризманн
23
Тамудо
9
Агиррече
9
Агиррече
23
Тамудо
7
Перейра
14
Иенага
14
Иенага
7
Перейра
3
Виктор
5
Кастро
5
Кастро
3
Виктор
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Мальорка
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Реал Сосьедад - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
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